Харрис приблизилась к Трампу по уровню поддержки избирателей

Rasmussen Reports: Харрис сократила отставание от Трампа на 1 процентный пункт

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис приблизилась к своему оппоненту-республиканцу Дональду Трампу по уровню поддержки избирателей и сократила отставание от него на 1 процентный пункт. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской организации Rasmussen Reports.

Согласно опросу, 48 процентов респондентов сообщили, что отдадут свой голос Трампу, а 47 процентов — Харрис. Также 3 процента опрошенных заявили, что проголосовали бы за любого другого кандидата. Еще 3 процента пока не решили, кого бы они поддержали на предстоящих президентских выборах.

Опрос общественного мнения проводился 10 октября и с 13 по 15 октября онлайн и по телефону. Его участниками стали более 2000 потенциальных американских избирателей. По словам организации, погрешность данных составила два процента.

11 октября член Палаты представителей Конгресса США Бенни Томпсон заявил, что представители Демократической партии могут обратиться в суд в случае победы Трампа и оспорить ее. По словам конгрессмена, в американском законодательстве достаточно положений для того, чтобы проигравшие, которые «чувствуют себя ущемленными», могли обратиться в суд.