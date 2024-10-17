Харрис: мое президентство не станет продолжением президентского срока Байдена

Вице-президент США и кандидат от Демократической партии Камала Харрис не будет продолжать курс действующего президента Джо Байдена в случае победы на президентских выборах в ноябре. Об этом Харрис заявила в интервью Fox News.

«Мое президентство не станет продолжением президентского срока Байдена, и как любой другой президент, который приступает к выполнению своих полномочий, я привнесу свой жизненный и профессиональный опыт и новые идеи», — заявила вице-президент США.

Харрис заявила о нежелании продолжать курс Байдена, так как она представляет «новое поколение лидеров». По словам кандидата от демократов, большая часть ее политической карьеры прошла за пределами Вашингтона, в отличие от действующего американского лидера.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил о желании Байдена затмить Харрис. По его словам, действующий президент США не дает вице-президенту перехватить лидерство в вопросах внешней политики.