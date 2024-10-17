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01:48, 17 октября 2024Мир

В США заявили о желании Байдена затмить Харрис

Журналист Херш: Байден хочет затмить Харрис в вопросах внешней политики

Фото: White House / Global Look Press

Президент США Джо Байден желает затмить своего вице-президента и кандидата на пост главы государства Камалу Харрис в вопросах внешней политики. Об этом в своей колонке на платформе Substack заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Харрис была на телефонном разговоре Байдена с [премьером Израиля Биньямином] Нетаньяху, хотя она должна была забирать на себя руководство всеми серьезными вопросами внешней политики в эти недели. Похоже, что Байден намерен затмить своего верного вице-президента», — написал журналист.

Он подчеркнул, что ведение Байденом переговоров по выбору потенциальных целей для ответа на ракетную атаку Ирана на Израиль выглядит «странно». По его словам, американскому президенту следует сделать все необходимое для предотвращения дальнейших ударов.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Байден ненавидит Харрис. По его словам, отношения американского лидера с вице-президентом «значительно ухудшились» после «дворцового переворота», в результате которого «его вынудили» покинуть президентскую гонку.

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      Артём Верейкин
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