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18:02, 15 октября 2024Мир

Трамп заявил о ненависти Байдена к Харрис по одной причине

Трамп: Байден возненавидел Харрис из-за совершенного «дворцового переворота»

Фото: Go Nakamura / Reuters

Действующий глава Белого дома Джо Байден возненавидел кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис за совершенный «дворцовый переворот», из-за которого он был вынужден выйти из президентской гонки. Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп в эфире YouTube-канала Bussin' With The Boys.

«Байден действительно ненавидит Харрис. Я думаю, что даже больше, чем он ненавидит меня», — рассказал политик.

По словам Трампа, отношения американского лидера с вице-президентом «значительно ухудшились» после «дворцового переворота», в результате которого «его вынудили» покинуть президентскую гонку, а также уступить место Харрис в качестве кандидата от демократов.

Ранее стало известно, что между командой Байдена и предвыборным штабом Харрис усиливается напряжение в преддверии президентских выборов, которые пройдут 5 ноября.

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      Дарья Устьянцева
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