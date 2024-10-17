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15:45, 17 октября 2024Экономика

Хозяйкам назвали неожиданный способ избавиться от запотевания окон

«БелНовости»: избавиться от конденсата на окнах можно с помощью орхидеи

Фото: Mark Toh / Unsplash

Избавиться от запотевания окон можно, если поставить на подоконники некоторые растения. Такой совет хозяйкам дали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты пояснили, что к появлению конденсата на окнах приводят резкие перепады температур. Одним из растений, которые помогут справиться с этой проблемой, является орхидея. Цветок способствует снижению влажности и снижает риск образования конденсата на окнах. Аналогичными свойствами обладает паутинник.

Помимо этого, эксперты порекомендовали ежедневно проветривать помещения, а также использовать осушители воздуха либо каждое утро включать отопление — по крайней мере на 20 минут.

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      Полина Кислицына
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