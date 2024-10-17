Из российских аптек начал пропадать самый популярный аналог «Оземпика»

РБК: самый популярный в РФ аналог «Оземпика» «Семавик» начал пропадать из аптек

Российские аптеки на фоне повышенного спроса столкнулись с нехваткой препарата «Семавик» — самого популярного отечественного аналога датского «Оземпика», который используется в качестве средства для снижения массы тела. Об этом со ссылкой на собственное исследование ассортимента крупнейших игроков рынка пишет РБК.

Например, во второй половине дня 16 октября аптечная сеть «Ригла» позволяла оформить самовывоз препарата из трех аптек в Москве, трех в Краснодаре и 68 в Санкт-Петербурге. К примеру, в Новосибирске достать «Семавик» в точках сети было нельзя.

По данным онлайн-агрегатора «Мегаптека», всего в Москве 15 октября препарат был в 55 из 2,8 тысячи подключенных аптек, в Воронеже — в 27 из 478, в Нижнем Новгороде — в 26 из 497, а в Сочи — ни в одной.

Производитель «Семавика» компания «Герофарм» объяснила ситуацию популярностью препарата и резкими колебаниями спроса. В пресс-службе подчеркнули, что выпуск и поставки ведутся в штатном режиме, а срок пополнения его запасов в аптечных сетях составляет от нескольких дней до одной недели, что зависит от отдаленности региона и других факторов.

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk представила препарат «Оземпик» с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид в качестве средства от сахарного диабета второго типа, но оказалось, что препарат помогает против ожирения. Когда неожиданный эффект от препарата стал известен, его продажи взлетели во всем мире.

В России также активно покупали «Оземпик», появившийся на внутреннем рынке в 2019 году, но в марте 2023 года производитель прекратил его поставки. Причина такого решения не называлась. Спустя несколько месяцев российские компании «Герофарм» и «Промомед» (препарат «Квинсента») зарегистрировали свои дженерики.

С января по август 2024 года продажи «Семавика», по данным аналитической компании DSM Group, составили 561,4 тысячи упаковок, «Квинсенты» — 226,7 тысячи, а «Оземпика» — 25,4 тысячи упаковок.