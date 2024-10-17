Известного телеведущего срочно госпитализировали из-за проблем с кишечником

Американского ведущего Миэна госпитализировали из-за непроходимости кишечника

Известный американский телеведущий Дуг Миэн рассказал, что его срочно госпитализировали из-за проблем с кишечником. Об этом он заявил в видео, опубликованном в TikTok.

Миэн записал видео из больничной палаты. Он раскрыл, что его увезли в больницу на скорой помощи. Причиной госпитализации стала непроходимость кишечника. «Только что врачи вынули трубку, которая проходила через мой нос и горло в желудок и находилась там 30 часов. Это было невесело», — добавил телеведущий.

Спустя несколько дней Миэн опубликовал новое видео, в котором рассказал, что уже вернулся к работе после больницы.

Ранее сообщалось, что звезда утреннего телешоу This Morning на британском канале ITV Зои Уильямс попала в больницу в тяжелом состоянии. Из-за госпитализации она срочно составила завещание.