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10:26, 17 октября 2024Интернет и СМИ

Известного телеведущего срочно госпитализировали из-за проблем с кишечником

Американского ведущего Миэна госпитализировали из-за непроходимости кишечника

Кадр: dougmeehan / TikTok

Известный американский телеведущий Дуг Миэн рассказал, что его срочно госпитализировали из-за проблем с кишечником. Об этом он заявил в видео, опубликованном в TikTok.

Миэн записал видео из больничной палаты. Он раскрыл, что его увезли в больницу на скорой помощи. Причиной госпитализации стала непроходимость кишечника. «Только что врачи вынули трубку, которая проходила через мой нос и горло в желудок и находилась там 30 часов. Это было невесело», — добавил телеведущий.

Спустя несколько дней Миэн опубликовал новое видео, в котором рассказал, что уже вернулся к работе после больницы.

Ранее сообщалось, что звезда утреннего телешоу This Morning на британском канале ITV Зои Уильямс попала в больницу в тяжелом состоянии. Из-за госпитализации она срочно составила завещание.

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      Маргарита Щигарева
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