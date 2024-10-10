44-летняя телезвезда срочно составила завещание

Звезда шоу This Morning Уильямс попала в больницу и срочно составила завещание

Звезда утреннего телешоу This Morning на британском канале ITV Зои Уильямс заявила, что попала в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Daily Mail.

44-летняя телезвезда рассказала, что была госпитализирована из-за проблем с сердцем. По словам Уильямс, из-за тяжелого состояния она срочно составила завещание. При этом она не уточнила, что именно с ней случилось.

Звезда This Morning добавила, что через некоторое время ее выписали из больницы. «Это интересно, что можно быть благодарным за такой опыт. Он помогает увидеть, что на самом деле важно, а что нет», — подытожила Уильямс.

Ранее стало известно, что британскую звезду реалити-шоу Саффрон Баркер госпитализировали с подозрением на тропическую болезнь. Уточнялось, что она пожаловалась врачам на сыпь по всему телу и головную боль.