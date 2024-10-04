Звезду реалити-шоу экстренно госпитализировали с подозрением на тропическую болезнь

Британскую звезду реалити-шоу Баркер госпитализировали с сыпью и болью в теле

Британская звезда реалити-шоу Саффрон Баркер рассказала, что ее экстренно госпитализировали с подозрением на тропическую болезнь. Об этом пишет Birmingham Live.

По словам Баркер, у нее появилась сыпь по всему телу, головная боль и боль в теле, высокая температура и другие симптомы. «Доктора думали, что я заразилась тропической болезнью от комара, когда была за границей», — заявила она.

Звезда реалити-шоу добавила, что результаты анализов указали на наличие у нее инфекции, однако, как заверила Баркер, речь не идет о малярии. Она отметила, что после недели лечения чувствует себя лучше. В частности, у нее начала сходить сыпь.

Ранее сообщалось, что экстренная помощь медиков потребовалась другой британской звезде реалити-шоу, Джемме Коллинз. На отдыхе в Венеции из-за укуса осы у нее началась аллергическая реакция.