Звезду реалити-шоу экстренно увезли в больницу из-за укуса осы

Звезду реалити-шоу Джемму Коллинз увезли в больницу из-за укуса осы

Британской звезде реалити-шоу Джемме Коллинз потребовалась экстренная помощь медиков после того, как ее укусила оса. Об этом она рассказала в своем профиле в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Инцидент произошел, когда Коллинз с женихом отдыхала в Венеции. «Я сижу и пью кофе. И в какой-то момент я ощущаю острый укол в языке», — описала она ситуацию. После укуса у телезвезды быстро начал распухать язык из-за аллергической реакции, и ее спутник вызвал скорую помощь.

Прибывшие медики поставили Коллинз капельницу и увезли в больницу, где оказали ей дальнейшую помощь. В своей публикации она поблагодарила сотрудников медучреждения. «Со мной не соскучишься, я едва не умерла», — также пожаловалась телезвезда.

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