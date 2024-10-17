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15:27, 17 октября 2024Экономика

Известный российский актер высказался о разнице ритмов жизни Москвы и Петербурга

Актер Лысенков заявил, что ритм жизни в Москве и Петербурге примерно одинаковый

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Известный российский актер Дмитрий Лысенков, уроженец Петербурга, сравнил ритмы жизни в родном городе и Москве, куда переехал несколько лет назад. Интервью публикует StarHit.

По словам артиста, большой разницы между ритмами жизни в Москве, который принято считать более быстрым, и в Петербурге нет. «Все примерно одинаково. Это придумки, как мне кажется. Я не завишу от города — и там, и там живу в одинаковом ритме», — высказал свое мнение по этому вопросу Лысенков.

42-летний актер также ответил на вопрос о том, успел ли он обзавестись недвижимостью после переезда в Москву. Он рассказал, что купил в столице квартиру, не уточнив при этом, в каком районе она находится. Лысенков добавил лишь то, что рядом с его жильем находится парк и река.

В сентябре директор Московского планетария Вячеслав Тимофеев заявил, что Москва отличается наиболее динамичным по сравнению с другими городами страны ритмом. Он добавил, что особый ритм столицы является визитной карточкой города.

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      Полина Кислицына
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