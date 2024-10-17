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12:16, 17 октября 2024Силовые структуры

Командиру десантно-штурмовой бригады ВСУ заочно дали 24 года за приказ обстрелять село

В ДНР суд заочно приговорил командира ВСУ к 24 годам за приказ обстрелять село
Валерий Курач

Валерий Курач. Фото: Прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 48-летнего командира 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Курача к 24,5 года лишения свободы за приказ обстрелять село Саханка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Курач признан виновным по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти; об убийстве, совершенном общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти; об умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенном общеопасным способом; и о применении в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в марте 2019 года осужденный отдал военнослужащим незаконный приказ об обстреле жилых домов в селе Саханка. В результате погиб мирный житель, а два жилых дома получили повреждения с причинением ущерба на сумму более 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ДНР вынес заочный приговор наемнику из США, участвовавшему в вооруженном конфликте на стороне Украины.

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      Анна Габай
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