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19:02, 17 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко настоял на участии Белоруссии в переговорах по Украине

Лукашенко: в переговорах по конфликту на Украине должна участвовать Белоруссия

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Белоруссия должна участвовать в переговорах между Россией и Украиной, потому что конфликт является и ее проблемой. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет Telegram-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, на потенциальных переговорах могут быть приняты разные решения. Например, что «завтра придется полстраны отдать».

Представители Украины, в свою очередь, не желают присутствия Лукашенко в переговорном процессе из-за влияния на них белорусской оппозиции.

При этом президент Белоруссии добавил, что будет отстаивать интересы страны на возможных переговорах и выдержит любое давление на него.

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что переговоры по Украине должны включать в себя белорусский аспект. «Белорусы должны иметь возможность сами определять свою судьбу», — рассказала она.

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      Сергей Болиев
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