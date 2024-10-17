Белоруссию предложили включить в переговоры по Украине

Тихановская: переговоры по Украине должны включать белорусский аспект

Переговоры по Украине должны включать в себя белорусский аспект. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью Sueddeutsche Zeitung.

«Для нас важно, чтобы переговоры по Украине включали и белорусский аспект. (...) Белорусы должны иметь возможность сами определять свою судьбу», — сказала она.

По словам Тихановской, белорусская оппозиция требует вывода из Белоруссии российских военных, а также размещенного в стране ядерного оружия. Она подчеркнула, что, несмотря на будущие кризисы, мир в Европе невозможен без Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обновление ядерной доктрины России охладило пыл горячих голов из западных стран. По мнению Лукашенко, нужно было давно обновить ядерную доктрину.