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12:06, 13 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко высказался о реакции Запада на обновление ядерной доктрины России

Лукашенко: обновление ядерной доктрины РФ охлаждает пыл горячих голов на Западе

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Горячие головы в странах Запада услышали сигналы в связи с обновлением ядерной доктрины России, это охлаждает их пыл. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Горячие головы давно эти сигналы услышали, еще до обновления... Если бы они не услышали, наверное, бомбили бы нас, особенно, Россию, дальнобойными ракетами. А так, наверное, это охлаждает их пыл», — отметил он.

По мнению Лукашенко, нужно было давно обновить ядерную доктрину. Он рассказал, что около пяти лет назад «мы подступались к этому вопросу».

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в российскую ядерную доктрину, адаптировав ее к современным реалиям. По его словам, в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

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      Виктория Кондратьева
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