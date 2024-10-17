Медики рассказали подробности о характере травмы экс-солиста One Direction

TN: экс-солист One Direction Пейн получил перелом основания черепа при падении

Британский певец, экс-солист группы One Direction Лиам Пейн при падении получил перелом основания черепа. Такие подробности о характере травмы рассказал телеканалу TN глава службы скорой помощи Альберто Крессенти.

По его словам, звонок в службу 911 поступил в 17:04 по местному времени (23:04 по московскому времени). Прибывшие спустя семь минут медики подтвердили смерть мужчины. Крессенти подчеркнул, что возможности реанимировать музыканта не было. По его словам, «согласно тому, что увидела команда скорой, у него был перелом основания черепа, это очень тяжкая рана». В то же время он добавил, что предстоит провести вскрытие.

Ранее сообщалось, что 31-летний Пейн погиб при падении с третьего этажа трехзвездочного отеля CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе. Отмечалось, что экс-солист группы перед смертью устроил дебош. Утверждалось, что в его номере разбиты телевизор и ноутбук. По предварительной информации, экс-солист группы употреблял наркотики.