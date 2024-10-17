Появились подробности гибели экс-вокалиста One Direction

Экс-вокалист One Direction Пейн перед смертью устроил дебош в своем номере

Бывший вокалист группы One Direction Лиам Пейн перед смертью устроил дебош в своем номере. Подробности гибели музыканта сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что в его номере в трехзвездочном отеле CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе разбиты телевизор и ноутбук. По предварительной информации, экс-солист группы употреблял наркотики.

Сейчас его номер осматривают полицейские. Отмечается, что в нем уже нашли несколько свертков фольги с неизвестным порошком.

Ранее стало известно, что бывший солист группы One Direction Лиам Пейн разбился, упав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. По данным местных СМИ, в полицию поступил экстренный вызов из отеля, в котором говорилось об «агрессивном мужчине, который, возможно, находился под воздействием наркотиков или алкоголя».