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01:28, 17 октября 2024Культура

Появились подробности гибели экс-вокалиста One Direction

Экс-вокалист One Direction Пейн перед смертью устроил дебош в своем номере

Фото: Daniel DeSlover / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Бывший вокалист группы One Direction Лиам Пейн перед смертью устроил дебош в своем номере. Подробности гибели музыканта сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что в его номере в трехзвездочном отеле CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе разбиты телевизор и ноутбук. По предварительной информации, экс-солист группы употреблял наркотики.

Сейчас его номер осматривают полицейские. Отмечается, что в нем уже нашли несколько свертков фольги с неизвестным порошком.

Ранее стало известно, что бывший солист группы One Direction Лиам Пейн разбился, упав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. По данным местных СМИ, в полицию поступил экстренный вызов из отеля, в котором говорилось об «агрессивном мужчине, который, возможно, находился под воздействием наркотиков или алкоголя».

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      Артём Верейкин
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