Установлено происхождение падающих на Землю метеоритов

Astronomy and Astrophysics: раскрыто происхождение упавших на Землю метеоритов

Международная группа ученых из CNRS, Европейской южной обсерватории (ESO) и Карлова университета установила, что 70 процентов всех известных упавших на Землю метеоритов происходят из трех молодых семейств астероидов. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics.

Открытие показало, что метеориты, падающие на Землю, в основном происходят из семейств Карин, Коронис и Массалия, которые сформировались в результате недавних столкновений в главном поясе астероидов. Эти события произошли 5,8, 7,5 и около 40 миллионов лет назад. В частности, семейство Массалия было определено как источник 37 процентов всех известных метеоритов.

Для идентификации источников метеоритов ученые использовали комбинацию телескопических наблюдений и компьютерных симуляций. Наблюдения позволили детально изучить состав основных семейств астероидов, а симуляции — смоделировать их столкновения и динамическую эволюцию. Этот метод был применен ко всем крупным семействам в главном поясе астероидов, что позволило выявить источники как углеродистых хондритов, так и ахондритов.

В ходе анализа было выявлено, что в основном источниками метеоритов являются молодые семейства астероидов, которые богаты мелкими фрагментами после столкновений. Эти фрагменты подвержены более высокой подвижности, увеличивая вероятность выхода из пояса и столкновений с Землей. В отличие от них, более старые семейства астероидов уже истощены и не содержат большого количества фрагментов, которые могли бы попасть на Землю.

Кроме того, исследователи смогли определить происхождение более 90 процентов известных метеоритов. Исследование показало, что недавно изученные миссиями Hayabusa2 и OSIRIS-REx астероиды Рюгу и Бенну произошли из того же родительского астероида, что и семейство Полана. Этот анализ также помогает отслеживать происхождение крупных астероидов, потенциально опасных для жизни на Земле.

Происхождение оставшихся 10 процентов метеоритов пока неизвестно. В дальнейшем ученые сосредоточатся на анализе характеристик всех молодых астероидных семейств, которые сформировались менее 50 миллионов лет назад, чтобы окончательно установить происхождение всех известных метеоритов.