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17:39, 17 октября 2024Экономика

Российская пенсионерка рассталась с квартирой после звонка «ФСБ»

Пожилая петербурженка отдала квартиру и 5,7 млн руб. после звонка «ФСБ»

Фото: Anna Jurkovska / Shutterstock / Fotodom

75-летняя жительница Санкт-Петербурга добровольно рассталась с жильем и накоплениями, связавшись с мошенниками. Детали произошедшего приводит KP.RU.

Аферисты атаковали пенсионерку все лето. В телефонном звонке махинатор представился следователем ФСБ и пригрозил, что на имя петербурженки собираются оформить кредит. Спасти себя от будущих претензий банка, по словам злоумышленника, можно, если «задекларировать» сбережения. Женщина без сомнений последовала инструкциям псевдосиловиков. Эта часть схемы принесла «правоохранителям» 1,8 миллиона рублей.

Следом мошенники взялись за недвижимость пенсионерки. Преступники внушили петербурженке, что на ее квартиру посягнули неизвестные, и уговорили ее на якобы фиктивную сделку: продать квартиру, а выручку от сделки отдать прибывшему по разнарядке аферистов курьеру. Выполнив сказанное, жительница Северной столицы лишилась еще 3,9 миллиона рублей.

Лишь к середине октября женщина осознала, что стала жертвой обмана. Она обратилась в полицию. Общий ущерб составил 5,7 миллиона рублей.

На удочку мошенников попался и пожилой москвич, однако ему в итоге удалось добиться справедливости и вернуть жилплощадь. Смена собственника выяснилась случайно, когда мужчина затопил соседей.

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      Виктория Клабукова
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