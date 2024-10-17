Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:00, 17 октября 2024Экономика

Москвичам назвали срок прихода золотой осени

Синоптик Тишковец: золотая осень придет в Москву в конце октября

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Классическая золотая осень придет в Москву в последних числах октября. Об этом жителям столицы рассказал специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Москве 24».

По словам синоптика, соответствующий период следует ожидать 21-27 октября. Он отметил, что в начале следующей недели характеристики воздушного океана существенно не изменятся. «Москвичей ждут погожие, октябрьские деньки классической золотой осени», — заключил Тишковец.

Прогнозы показывают, что в эти дни воздух может прогреться до 10-12 градусов тепла. Такая погода отходит от климатической нормы на два-три градуса.

Ранее на Москву вновь опустился «радиационный» туман. Явление вернулось в столицу 17 октября.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о способе «принудить Москву к переговорам»

      Обвиняемому в педофилии блогеру Поднебесному продлили домашний арест

      В Госдуме отреагировали на разводы россиян из-за дорогой коммуналки

      Российских пилотов попытались ослепить во время посадки самолета

      В Бундестаге пригрозили главе МИД Бербок уголовным делом за срыв поставок оружия Израилю

      Зеленский поставил Трампа перед выбором

      Москвичи отвернулись от новостроек

      ВСУ выпустили ракету по российскому региону

      VK запустила первую в России масштабную премию для любителей готовить

      Паша Техник заявил об удалении всех своих треков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше