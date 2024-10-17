Москвичам назвали срок прихода золотой осени

Синоптик Тишковец: золотая осень придет в Москву в конце октября

Классическая золотая осень придет в Москву в последних числах октября. Об этом жителям столицы рассказал специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает «Москве 24».

По словам синоптика, соответствующий период следует ожидать 21-27 октября. Он отметил, что в начале следующей недели характеристики воздушного океана существенно не изменятся. «Москвичей ждут погожие, октябрьские деньки классической золотой осени», — заключил Тишковец.

Прогнозы показывают, что в эти дни воздух может прогреться до 10-12 градусов тепла. Такая погода отходит от климатической нормы на два-три градуса.

Ранее на Москву вновь опустился «радиационный» туман. Явление вернулось в столицу 17 октября.