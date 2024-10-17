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10:36, 17 октября 2024Экономика

Москву накрыл «радиационный» туман

Синоптик Тишковец: в четверг на Москву опустился «радиационный» туман

Утром в четверг, 17 октября, на Москву опустился «радиационный» туман. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, туман образовался из-за ночного радиационного выхолаживания приземного слоя атмосферы в условиях ясного неба, отсутствия ветра, а также конденсации водяного пара. Тишковец рассказал, что в результате него в аэропорту Шереметьево видимость уменьшилась до 500 метров, а во Внуково — до 300 метров. При этом он добавил, что опустившийся на столицу туман рассеется спустя два-три часа после восхода солнца.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении атмосферного давления 17 октября. Он отметил, что соответствующий показатель подскочит до 759-762 миллиметров — это примерно на 15 миллиметров выше нормы.

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      Полина Кислицына
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