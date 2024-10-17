Москвичи пережили самую холодную ночь

Синоптик Тишковец: ночь на 17 октября в Москве стала самой холодной за месяц

Ночь на четверг, 17 октября, стала для Москвы самой холодной за весь месяц. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

На базовой столичной метеостанции ВДНХ минувшей ночью температура воздуха опустилась до минимального значения плюс 0,3 градуса. До этого самым низким показателем в текущем октябре оставалось значение плюс 2,1 градуса. «На Балчуге было плюс 3,3 — плюс 1,3 градуса. Заморозки в Тушино — минус 0,7, и Бутово — минус 1,2 градуса», — отметил Тишковец.

Синоптик добавил, что в Подмосковье сильнее всего ночью замерзли Новый Иерусалим и Волоколамск, где температура воздуха составила минус 2,3, и Талдом с температурой минус 2,4 градуса. В предстоящую ночь на пятницу, 18 октября, также ожидаются заморозки.

Ранее москвичам пообещали погодный сюрприз на следующей неделе. Согласно прогнозам, начиная с воскресенья, температура воздуха в столице начнет расти.