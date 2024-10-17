Мужчина назвал свой брак ошибкой после просьбы жены сделать ДНК-тест

Мужчина рассказал на портале Reddit, что назвал свой брак ошибкой после того, как услышал возмутившую его просьбу жены сделать ДНК-тест. Большинство комментаторов встали на его сторону и раскритиковали его супругу.

По словам автора поста, они с женой вместе уже 14 лет, у них нет детей. Однако мужчина активно участвует в воспитании своего 13-летнего племянника. «Я очень горжусь им, у нас близкие отношения. Я выполнял роль отца в его жизни с самого его детства. Его отец — проходимец, сестра давно с ним развелась», — пояснил пользователь Reddit.

Родные рассказчика не раз обращали внимание на то, что племянник очень похож на него внешне. «Хотя я изначально думал, что это мило, по какой-то причине в мою жену это вселило неуверенность, у нее стали появляться сомнения», — продолжил мужчина. Он отметил, что супруга в какой-то момент начала задавать ему странные вопросы о племяннике, из-за которых он чувствовал дискомфорт. Как добавил рассказчик, свою роль в этом могла сыграть его сестра, так как на семейных встречах она нередко шутила о сходстве сына и своего брата.

В какой-то момент жена спросила, не мог бы он ради ее спокойствия сдать тест на отцовство. «И вот в этот момент я наконец сорвался, назвал ее сумасшедшей, сказал, что женитьба на ней была самой большой ошибкой в моей жизни», — признался мужчина. Он подчеркнул, что тут же пожалел о сказанном, поскольку любит свою супругу, и принялся утешать ее, поскольку она заплакала.

«Это нормально — злиться и говорить жесткие вещи, когда кто-то обвиняет тебя в том, что ты спал со своей сестрой», «Она обвинила тебя в том, что у тебя был секс с сестрой, как еще ты должен реагировать?» — поддержали автора поста комментаторы. Многие также сочли, что супруге рассказчика нужно обратиться к психологу.

Ранее другой мужчина рассказал на Reddit, что расстался с невестой после того, как заглянул в ее телефон. Многие пользователи сочли его поступок правильным.