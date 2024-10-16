Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 16 октября 2024Интернет и СМИ

Мужчина заглянул в телефон невесты и расстался с ней после пяти лет отношений

Фото: Rodion Kutsaiev / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он заглянул в телефон невесты и расстался с ней после пяти лет отношений. Большинство комментаторов поддержало его решение.

Автор поста написал, что три недели назад обручился с девушкой, с которой пять лет состоял в отношениях. При составлении списка гостей на свадьбу, по его словам, он предложил невесте пригласить на торжество ее лучшего друга Джеймса. В ответ его невеста заявила, что не хочет его приглашать, и призналась, что не сказала ему о помолвке.

Через некоторое время, по словам мужчины, он попросил невесту дать ему ее телефон, чтобы он прочитал переписку с Джеймсом. «Она начала плакать и просила меня не делать этого», — подчеркнул он. Выяснилось, что невеста автора не изменяла ему, но писала много неприятных вещей о нем. «Они говорили о том, каким ужасным человеком я был, критиковали мои хобби, назвали меня ненастоящим мужчиной», — возмутился герой истории.

Кроме того, невеста автора пожаловалась другу на интимные отношения с женихом. «Да, у меня были проблемы в постели, потому что мне было грустно, так как я потерял отца шесть месяцев назад», — пояснил рассказчик. После увиденного мужчина решил расстаться с девушкой и попросил ее вернуть помолочнее кольцо.

В комментариях пользователи поддержали решение автора поста. По их мнению, девушка не сообщила о помолвке другу, так как он был ее «запасным вариантом».

Ранее пользователь Reddit рассказал, как он узнал неожиданный факт о своей новой знакомой и ушел со свидания. В комментариях ему порекомендовали более подробно узнавать девушек перед личной встречей.

box#3816946

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Украина не дождется». В офисе Зеленского признали, что Запад не готов открыть второй фронт против России

      Макрон напомнил Нетаньяху о создании Израиля решением ООН

      Раскрыта сумма пожертвований Илона Маска кампании Трампа

      Раскрыты сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией

      В Приморье возбудили дело после кражи денег у матери погибшего участника СВО

      Илона Маска обвинили в плагиате

      Обнаружены сверхэнергетические космические лучи

      Женщина сбежала из секс-культа и стала снимать этичное порно

      Россиянам дали совет насчет путешествий в новогодние праздники

      Капитан объяснил долгие поиски лодки в Охотском море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше