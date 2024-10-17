На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. О вводе ограничений сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Сообщение о приостановке движения опубликовано в 15:11 по мск. Причина принятия такой меры не уточняется. Официальные представители просят водителей в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

За десять минут до приостановки движения сообщалось, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не наблюдается. В очереди со стороны Керчи находится 103 автомобиля.

Ранее движение по Крымскому мосту было временно ограничено в середине июля.