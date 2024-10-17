На российской реке разлилось топливо

На реке Дон обнаружили разлив дизельного топлива

На реке Дон в районе города Азов Ростовской области обнаружили пятно дизельного топлива. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

На опубликованном местным жителем кадре видно огромное масляное пятно на воде. В настоящее время поиском причины появления пятна занимается Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.

Ранее иностранное судно Hai Jin Jiang под панамским флагом разлило нефть в акватории Черного моря под Новороссийском, площадь масляного пятна составила 300 квадратных метров. Разлив оградили, а затем ликвидировали, передав на утилизацию около 40 тонн нефтепродукта.