Иностранное судно разлило нефть у российского города

Панамское судно разлило нефть в море у Новороссийска

Иностранное судно Hai Jin Jiang под панамским флагом разлило нефть в акватории Черного моря под Новороссийском, сообщила пресс-служба Морспасслужбы.

О загрязнении стало известно 22 февраля, площадь масляного пятна составила 300 квадратных метров. Разлив оградили, а затем ликвидировали, передав на утилизацию около 40 тонн нефтепродукта. Отмечается, что своевременно принятые меры предотвратили распространение масштабного загрязнения на акватории морского порта Новороссийск.

Ранее нефтепродукты разлились в акватории реки Волги в центральной части Астрахани недалеко от улицы Адмиралтейской. Площадь пятна достигла 300 квадратных метров.

Еще один разлив нефти произошел на территории поселка Тура Красноярского края в районе прибрежной зоны и бассейна реки Кочечум. Предполагалось, что виновным оказалось речное судно, а жидкость попала в воду при его разгрузке.