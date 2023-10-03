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15:01, 3 октября 2023Среда обитания

Разлив нефти на Волге произошел в российском городе

МЧС: разлив нефтепродуктов произошел в акватории Волги в Астрахани

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В акватории реки Волги в центральной части Астрахани обнаружили масляное пятно. О разливе нефтепродуктов, который произошел в российском городе, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Загрязнение обнаружили в Кировском районе недалеко от улицы Адмиралтейской. Площадь пятна, по данным ведомства, достигла 300 квадратных метров. К месту происшествия выехали сотрудники Росприроднадзора. Устранять последствия будет Морская спасательная служба и центр аварийно-спасательных и экологических операций «Экоспас».

В августе разлив нефти случился на территории поселка Тура Красноярского края. Масляные пятна заметили в районе прибрежной зоны и бассейна реки Кочечум. В региональной прокуратуре предположили, что разлив произошел при разгрузке самоходного речного судна — кому оно принадлежит, не уточнялось.

В июле разлив нефти произошел на реке Северная Двина в Архангельской области во время бункеровки принадлежащего «Бункерной компании» судна. Площадь пятна достигала 0,5 на 4 километра.

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    Нина Ташевская
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