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18:49, 17 августа 2023Среда обитания

Разлив нефти произошел в российском регионе

В поселке Тура Красноярского края произошел разлив нефтепродуктов

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

На территории поселка Тура Красноярского края произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Масляные пятна заметили в районе прибрежной зоны и бассейна реки Кочечум. В надзорном ведомстве предполагают, что разлив произошел при разгрузке самоходного речного судна — кому оно принадлежит, пока неизвестно.

Уточняется, что проведена работа по предотвращению попадания остатков горюче-смазочных материалов вниз по течению реки. Для выяснения обстоятельств случившегося и координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал прокурор района, добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее разлив нефти произошел на реке Северная Двина в Архангельской области во время бункеровки принадлежащего «Бункерной компании» судна. Площадь пятна достигала 0,5 на 4 километра.

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    Нина Ташевская
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