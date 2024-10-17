Соскин: если Зеленский не покинет пост президента, начнется гражданская война

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти с поста главы государства, пока не спровоцировал гражданскую войну в стране. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

«Итог должен быть только один. Заключительный диагноз — немедленная отставка. Немедленная — иначе в стране будет гражданская война, иначе рухнет линия фронта», — сказал он.

По его словам, план победы Зеленского нереально воплотить в жизнь. Соскин подчеркнул, что у Украины нет ресурсов для этого.

Ранее Соскин призвал украинского лидера к немедленному прекращению огня. «Нужно, чтобы Зеленский ушел, он мешает, немедленно», — сказал он. Он также обратил внимание на значительные потери в составе Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий по вине главнокомандующего Александра Сырского и других генералов.