Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:49, 17 октября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о риске гражданской войны из-за Зеленского

Соскин: если Зеленский не покинет пост президента, начнется гражданская война
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти с поста главы государства, пока не спровоцировал гражданскую войну в стране. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.

«Итог должен быть только один. Заключительный диагноз — немедленная отставка. Немедленная — иначе в стране будет гражданская война, иначе рухнет линия фронта», — сказал он.

По его словам, план победы Зеленского нереально воплотить в жизнь. Соскин подчеркнул, что у Украины нет ресурсов для этого.

Ранее Соскин призвал украинского лидера к немедленному прекращению огня. «Нужно, чтобы Зеленский ушел, он мешает, немедленно», — сказал он. Он также обратил внимание на значительные потери в составе Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий по вине главнокомандующего Александра Сырского и других генералов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Сказки для малообразованных». В Москве и Киеве прокомментировали слухи о готовности Украины создать ядерную бомбу

      Наемникам из Колумбии продлили арест по делу об участии в боевых действиях против России

      Названы претенденты на приз лучшему молодому футболисту Европы

      В российском регионе грузовой поезд сошел с рельсов

      Трамп назвал Зеленского виновным в конфликте на Украине

      Путин анонсировал повышение доступности массового спорта в России

      Российские бойцы охарактеризовали поведение ВСУ за Угледаром

      Полиция задержала экс-министра финансов Самарской области по делу о коррупции

      На Украине заявили о риске гражданской войны из-за Зеленского

      В США неожиданно высказались о ходе СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше