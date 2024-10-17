На Украине заявили об отсутствии планов вернуть все земли военным путем

ОП: в «плане победы» Зеленского отсутствует возвращение земель военным путем

В «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского отсутствуют пункты по возвращению земель военным путем. Об этом заявил советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк, передает издание Obozrevatel в своем Telegram-канале.

«Президент неоднократно об этом говорил — это не вопрос освобождения всех территорий военным путем. Это план принуждения России», — объяснил Подоляк.

Советник офиса украинского лидера также выразил мнение, что ранее предложенные зарубежными политиками «мирные формулы» не будут эффективными для Украины.

16 октября Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы». В него вошли пять пунктов, в числе которых приглашение Украины в НАТО в ближайшее время, перевод военных действий на территорию России и неядерное сдерживание России.