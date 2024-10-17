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02:43, 17 октября 2024Бывший СССР

На Западе назвали число уничтоженных с начала СВО танков Leopard

BI: ВСУ лишились почти 40 танков Leopard с начала спецоперации

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились почти 40 танков Leopard с начала специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал американский журнал Business Insider (BI).

В материале отмечается, что данные машины отличаются мощностью, однако они «не непобедимы».

Ранее стала известна реакция франко-германского консорциума KNDS, который производит танки Leopard, на захват машины в зоне СВО. По словам представителя консорциума, это не вызвало беспокойства. Он допустил, что российские специалисты могут «что-то выяснить» в ходе изучения Leopard, но не уточнил, о каких технологиях идет речь.

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      Марина Совина
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