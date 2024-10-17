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08:39, 17 октября 2024Мир

На Западе предрекли кризис в отношениях США и Европы после победы Трампа

Politico: победа Трампа приведет к кризису в отношениях США и Европы из-за Киева

Фото: Marco Bello / Reuters

Победа бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах приведет к кризису в отношениях США и Европы из-за Украины. Об этом пишет Politico.

«Победа Трампа (...) в одночасье приведет к кризису в отношениях США и Европы», — подчеркнули авторы издания. Отмечается, что экс-президент США поставил под сомнение дальнейшую поддержку Украины и даже отказался напрямую говорить о победе Киева.

Издание прокомментировало предстоящий визит президента США Джо Байдена в Германию и назвало его «скорее консультацией, чем прощанием». Подчеркивается, что после победы Трампа европейским странам не хватит сил и средств для дальнейшей поддержки Украины. Также авторы допустили, что Германия и другие государства сосредоточатся на собственной безопасности вместо помощи Киеву.

Ранее западные союзники Украины допустили конец военным поставкам. Отмечается, что подступающий финансовый кризис среди партнеров Киева ставит под угрозу все ранее достигнутые договоренности по помощи.

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      Юрий Леонов
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