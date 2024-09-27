Западные союзники Украины допустили конец военным поставкам

Bloomberg: поставки Украине под угрозой из-за нехватки денег у союзников

Украина изо всех сил пытается убедить западных союзников выполнить свои обещания по военным поставкам, но подступающий финансовый кризис среди партнеров Киева ставит под угрозу все ранее достигнутые договоренности по помощи из-за нехватки денег на финансирование инициатив по поддержке страны. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Bloomberg.

«Союзники все еще торгуются по поводу окончательных деталей сделки [по поставкам на следующий год конфликта], и США ищут заверений, что Венгрия не будет блокировать меры Европейского союза. Окончательная цифра может оказаться намного ниже, если соглашение не будет достигнуто», — говорится в публикации.

Однако даже если соглашение будет достигнуто, 50 миллиардов долларов все равно недостаточно для удовлетворения потребностей Украины в течение еще одного года боевых действий. По словам источников, надвигающийся финансовый кризис среди союзников наступает в опасный для Украины момент и может вынудить Киев начать диалог с Москвой «на значительно более слабых переговорных позициях».

Ранее бывший американский лидер и кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп заявил, что Европа выделяет мало денег в рамках помощи Украине по сравнению с теми средствами, которые предоставляют Киеву США. Трамп также напомнил, как, будучи хозяином Белого дома, требовал, чтобы европейские союзники по НАТО вносили больший вклад в альянс. По мнению издания, он сделал это с намеком, что будет делать то же самое в вопросе помощи Украине.