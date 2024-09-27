Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:40, 27 сентября 2024Мир

Западные союзники Украины допустили конец военным поставкам

Bloomberg: поставки Украине под угрозой из-за нехватки денег у союзников

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина изо всех сил пытается убедить западных союзников выполнить свои обещания по военным поставкам, но подступающий финансовый кризис среди партнеров Киева ставит под угрозу все ранее достигнутые договоренности по помощи из-за нехватки денег на финансирование инициатив по поддержке страны. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Bloomberg.

«Союзники все еще торгуются по поводу окончательных деталей сделки [по поставкам на следующий год конфликта], и США ищут заверений, что Венгрия не будет блокировать меры Европейского союза. Окончательная цифра может оказаться намного ниже, если соглашение не будет достигнуто», — говорится в публикации.

Однако даже если соглашение будет достигнуто, 50 миллиардов долларов все равно недостаточно для удовлетворения потребностей Украины в течение еще одного года боевых действий. По словам источников, надвигающийся финансовый кризис среди союзников наступает в опасный для Украины момент и может вынудить Киев начать диалог с Москвой «на значительно более слабых переговорных позициях».

Ранее бывший американский лидер и кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп заявил, что Европа выделяет мало денег в рамках помощи Украине по сравнению с теми средствами, которые предоставляют Киеву США. Трамп также напомнил, как, будучи хозяином Белого дома, требовал, чтобы европейские союзники по НАТО вносили больший вклад в альянс. По мнению издания, он сделал это с намеком, что будет делать то же самое в вопросе помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Американская разведка указала на риски разрешения Украине бить вглубь России. Чем это может обернуться для США и Европы?

      В российской пятиэтажке произошел взрыв

      Галкин запретил снимать его выступления

      Американская компания получит миллионы долларов на разработку экологичного цемента

      Раскрыта правильная техника ходьбы для похудения и профилактики болезней сердца

      В США забеспокоились о последствиях военной помощи Украине

      Пленный солдат ВСУ призвал соотечественников уезжать из страны

      Фитнес-тренер рассказал о пользе выполнения боковой планки

      Израиль атаковал объекты в Сирии вблизи российской военной базы

      Глава Крыма опубликовал обращение после задержания в регионе агентов спецслужб Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше