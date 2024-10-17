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13:48, 17 октября 2024Мир

На Западе разочаровались в лидерах Евросоюза

The Guardian: лидеры Евросоюза не справляются со своими обязанностями

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) не справляются со своими обязанностями и не могут справиться с большим количеством международных вызовов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

«Столкнувшись с украинским кризисом, возможной победой на выборах бывшего американского лидера Дональда Трампа и сильной экономической конкуренцией, действия нынешних европейских лидеров показывают, что они не соответствуют своим должностям», — отмечается в материале.

Также издание привело слова депутата Европейского парламента (ЕП) Баса Эйкхаута о том, что на данный момент он не может назвать «ни одного европейского лидера, который проводит эффективную политику».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны-участницы объединения брать новые долговые обязательства ради оказания военной помощи Украине.

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      Дарья Устьянцева
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