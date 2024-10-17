На Западе заявили о восстановлении российского импорта вопреки санкциям

Bloomberg: РФ восстанавливает импорт вопреки санкциям, препятствующим платежам

Россия восстанавливает импорт вопреки санкциям, которые препятствуют проведению платежей. Показатель вырос на 9 процентов в сравнении с прошлым кварталом, сообщило западное агентство Bloomberg.

В статье перечислены причины роста российского импорта, среди них — расширение внутреннего спроса, укрепление рубля в исследуемый период и увеличение импорта авто. Как отмечал ЦБ РФ, было зафиксировано улучшение импорта в страну из разных регионов мира.

В результате стоимость импортируемых товаров выросла до 76 миллиардов рублей, хотя в прошлые три квартала наблюдалось годовое снижение.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год. Согласно ему, показатель вырастет на 2,9 процента и 1,4 процента в следующем году.