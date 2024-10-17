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21:35, 17 октября 2024Экономика

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 3,2%

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на этот и два последующих года. Об этом говорится в экономическом прогнозе организации для развивающихся государств Европы и Центральной Азии, передает «Интерфакс».

В июньском докладе Global Economic Prospects Всемирный банк спрогнозировал повышение ВВП России на 2,9 процента и 1,4 процента соответственно.

Прогноз роста российской экономики на 2026 год оставлен неизменным — на уровне 1,1 процента.

Российский ВВП продолжает расти не первый год. Так, по итогам 2023-го национальная экономика увеличилась на 3,6 процента. При этом в 2024 году положительную динамику удалось сохранить, подчеркивал ранее премьер России Михаил Мишустин. Согласно обновленному прогнозу Минэка, ВВП России по итогам 2024 года вырастет на 2,8 процента.

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      Юлия Мискевич
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