Народный артист СССР выступил против ремейка фильма Эльдара Рязанова

Актер Юрий Назаров раскритиковал идею снять ремейк фильма Эльдара Рязанова

Народный артист СССР Юрий Назаров высказался об идее создания ремейка фильма режиссера Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» при участии китайских актеров. Слова актера приводит портал «Абзац».

По словам Назарова, не стоит переснимать фильм Рязанова, потому что режиссер не очень любил русский народ. «Я не поклонник Рязанова, потому что он недолюбливал русский народ. Лишний раз прославлять его не надо. Посмотрите, например, "Иронию судьбы". Это не по-русски совсем, непорядочно. Мы так не ведем себя», — заявил артист.

Также звезда «Андрея Рублева» и других знаковых советских картин оценил потенциал сотрудничества России и Китая в сфере культуры. «С китайцами необходимо дружить, обмениваться с ними опытом. У нас в менталитетах много общих черт», — сказал Назаров.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай собираются снять совместный ремейк известной советской картины, но с китайцами в главных ролях.