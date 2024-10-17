Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:06, 17 октября 2024Культура

Народный артист СССР выступил против ремейка фильма Эльдара Рязанова

Актер Юрий Назаров раскритиковал идею снять ремейк фильма Эльдара Рязанова
Юрий Назаров

Юрий Назаров. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист СССР Юрий Назаров высказался об идее создания ремейка фильма режиссера Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» при участии китайских актеров. Слова актера приводит портал «Абзац».

По словам Назарова, не стоит переснимать фильм Рязанова, потому что режиссер не очень любил русский народ. «Я не поклонник Рязанова, потому что он недолюбливал русский народ. Лишний раз прославлять его не надо. Посмотрите, например, "Иронию судьбы". Это не по-русски совсем, непорядочно. Мы так не ведем себя», — заявил артист.

Также звезда «Андрея Рублева» и других знаковых советских картин оценил потенциал сотрудничества России и Китая в сфере культуры. «С китайцами необходимо дружить, обмениваться с ними опытом. У нас в менталитетах много общих черт», — сказал Назаров.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай собираются снять совместный ремейк известной советской картины, но с китайцами в главных ролях.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о возможном восстановлении ядерного оружия

      На Украине потребовали отставки Зеленского из-за гражданской войны

      В Госдуме оценили способность Украины создать ядерное оружие

      Ирина Шейк скупила русские сладости после показа Victoria's Secret

      IT-гигант уволил десятки работников после покупки патчей от прыщей вместо еды

      В России захотели бороться с тромбами с помощью травяного экстракта

      Редкий медвежонок-альбинос Умка попал в фотоловушку в российском регионе

      Медведева пояснила слова о запрете выходить на лед

      Российский самолет протер дыру в шасси при посадке

      Народный артист СССР выступил против ремейка фильма Эльдара Рязанова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше