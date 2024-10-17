Назван невыполнимый пункт «плана победы» Зеленского

Политолог Дудаков: членство в НАТО — невыполнимый пункт плана победы Зеленского

Пункт о членстве Украины в НАТО из «плана победы» президента страны Владимира Зеленского является невыполнимым, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. Максимум, на который может рассчитывать Украина, по его мнению, — это официальное приглашение в альянс, которое, впрочем, тоже является маловероятным.

«Понятно и очевидно, в том числе, для команды Зеленского, что никто не станет принимать Украину в НАТО на фоне боевых действий. В альянсе и так достаточно сильный раскол даже касаемо будущего членства страны после окончания конфликта. А, если принять Украину сейчас, то, в соответствии с регламентом и уставом НАТО, альянсу придется включиться в войну напрямую», — объяснил политолог.

Многие действующие члены организации, по словам Дудакова, выступают за нейтральный статус Украины. Той же позиции придерживается кандидат в президенты США Дональд Трамп: он предпочел бы нейтральный статус для Киева ради попыток договориться с Россией.

«Украинские лоббисты исходят из несколько другой логики. Во-первых, они хотят продать своему избирателю надежду на членство в НАТО, во-вторых, поднять статус Украины в переговорах по вступлению. По этой причине они хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден выписал стране официальное приглашение в НАТО после выборов, но до инаугурации следующего президента. И тогда откатить ситуацию назад станет сложнее», — сказал Дудаков.

Даже приглашение в альянс политолог считает маловероятным, но и в случае его получения, как он считает, реального членства Украины в НАТО ждать не стоит. В будущих переговорах страны с Россией, убежден собеседник «Ленты.ру», будет закреплен нейтральный статус страны.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина станет 33-м членом Североатлантического альянса, если «никто не вынырнет» перед ней.