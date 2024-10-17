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09:30, 17 октября 2024Бывший СССР

Названы сроки получения Украиной новых истребителей F-16

WSJ: Украина получит 20 истребителей F-16 не раньше лета 2025 года

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина получит новые истребители F-16 не раньше лета 2025 года. Такие сроки, ссылаясь на источники, называет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что в начале 2025 года на Украину прибудут только восемь пилотов, проходящих обучение на истребителях в США. 20 самолетов и 40 пилотов, способных ими управлять, прибудут не раньше лета.

Ранее стало известно, что в Вооруженных силах Украины не хватает опытных пилотов со знанием английского языка, которых можно было бы отправить в США для обучения на F-16, поэтому их заменят молодыми летчиками-курсантами.

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      Валентин Карант
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