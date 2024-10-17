В США признались в нехватке украинских пилотов для F-16

WSJ: в ВСУ не хватает опытных пилотов для обучения на F-16

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) не хватает опытных пилотов со знанием английского языка, которых можно было бы отправить в США для обучения на F-16, поэтому их заменят молодыми летчиками-курсантами. О переориентации американской программы подготовки украинских пилотов для управления западными истребителями сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Это решение является следствием нехватки опытных украинских пилотов с необходимыми навыками английского языка, которых можно было бы отстранить от вылетов. Некоторые чиновники также заявили, что США считают, что молодые курсанты будут больше подходить для западных методик обучения пилотированию», — признают в материале.

По мнению обозревателей, эта мера «может отодвинуть момент появления у Киева своей полноценной эскадрильи с западными самолетами на многие месяцы вперед».

7 октября Нидерланды официально подтвердили поставку первых истребителей F-16 Украине. В Минобороны отметили, что Амстердам поставил первую партию F-16 из 24 обещанных боевых самолетов, остальные будут направлены в ближайшие месяцы.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев направил в Румынию новую группу пилотов, которые будут обучаться управлению западными истребителями F-16.

