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18:44, 12 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о подготовке новой группы пилотов для F-16

Умеров: новая группа пилотов ВСУ проходит в Румынии обучение для полетов на F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Новая группа пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходит в Румынии обучение для полетов на истребителях F-16. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщение опубликовано в Telegram-канале министерства обороны Украины.

Умеров выступил с заявлением по итогам разговора с румынским коллегой Анджелом Тилваром. Он рассказал, что новая группа пилотов ВСУ уже начала подготовку.

«F-16 в украинском небе тоже станет больше», — заявил глава украинского Минобороны. Министр также поблагодарил Румынию за решение передать зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс разрешил Украине наносить удары по России истребителями F-16. Он отметил, что страна не вводила для Киева никаких ограничений по дальности ударов.

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      Юрий Леонов
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