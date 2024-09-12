На Украине заявили о подготовке новой группы пилотов для F-16

Умеров: новая группа пилотов ВСУ проходит в Румынии обучение для полетов на F-16

Новая группа пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходит в Румынии обучение для полетов на истребителях F-16. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщение опубликовано в Telegram-канале министерства обороны Украины.

Умеров выступил с заявлением по итогам разговора с румынским коллегой Анджелом Тилваром. Он рассказал, что новая группа пилотов ВСУ уже начала подготовку.

«F-16 в украинском небе тоже станет больше», — заявил глава украинского Минобороны. Министр также поблагодарил Румынию за решение передать зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс разрешил Украине наносить удары по России истребителями F-16. Он отметил, что страна не вводила для Киева никаких ограничений по дальности ударов.

