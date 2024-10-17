Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:19, 17 октября 2024Экономика

Некоторым банкам запретят начислять проценты по кредитам

Банк России: период охлаждения для кредитов до 200 тысяч составит 4 часа

Фото: Bulkin Sergey / Goballookpress.com

Если какой-то из российских банков выдаст заем, нарушив при этом нормы, направленные на борьбу с мошенничеством, то кредитор не сможет требовать от должника исполнения обязательств, начислять проценты или передавать такую ссуду коллекторам. О такой инициативе сообщается на сайте Банка России.

Также регулятор объяснил, как будет работать так называемый период охлаждения. Для сумм до 50 тысяч рублей его устанавливать не будут. Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей он составит четыре часа. А для кредитов, превышающих такой лимит, — 48 часов.

Инициатива также предполагает, что кредитные организации будут проверять, нет ли в заявке на заем признаков мошеннических действий. Если таковые заподозрены, то банк должен будет предупредить об этом заемщика.

Что касается микрофинансовых организаций (МФО), то их могут обязать зачислять заемные средства на счет, если информация о заемщике и получателе денег совпадает. Однако, если информация о человеке содержится в базе данных  ЦБ о подозрительных счетах, то МФО должна отказать в заключении договора.

С 25 июля 2024 года Банк России вменил финансовым организации в обязанность приостанавливать некоторые денежные переводы. Например, если до транзакции человек продолжительное время беседовал по телефону или ему поступали подозрительные сообщения от третьих лиц.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России может окружить крупную группировку ВСУ под Курском. В «котле» рискуют оказаться тысячи солдат

      Генконсульство Узбекистана предостерегло граждан от участия в боевых действиях

      Известный российский актер высказался о разнице ритмов жизни Москвы и Петербурга

      Невролог раскрыла необычный способ улучшения памяти

      Военный раскрыл значение перехода еще одного населенного пункта в ДНР под контроль России

      Пять беспилотников уничтожили над Орловской областью

      В Кремле понадеялись на предметный диалог с Германией по Украине

      Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста мира

      Некоторым банкам запретят начислять проценты по кредитам

      VK запустила первую в России масштабную премию для любителей готовить

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше