Некоторым банкам запретят начислять проценты по кредитам

Банк России: период охлаждения для кредитов до 200 тысяч составит 4 часа

Если какой-то из российских банков выдаст заем, нарушив при этом нормы, направленные на борьбу с мошенничеством, то кредитор не сможет требовать от должника исполнения обязательств, начислять проценты или передавать такую ссуду коллекторам. О такой инициативе сообщается на сайте Банка России.

Также регулятор объяснил, как будет работать так называемый период охлаждения. Для сумм до 50 тысяч рублей его устанавливать не будут. Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей он составит четыре часа. А для кредитов, превышающих такой лимит, — 48 часов.

Инициатива также предполагает, что кредитные организации будут проверять, нет ли в заявке на заем признаков мошеннических действий. Если таковые заподозрены, то банк должен будет предупредить об этом заемщика.

Что касается микрофинансовых организаций (МФО), то их могут обязать зачислять заемные средства на счет, если информация о заемщике и получателе денег совпадает. Однако, если информация о человеке содержится в базе данных ЦБ о подозрительных счетах, то МФО должна отказать в заключении договора.

С 25 июля 2024 года Банк России вменил финансовым организации в обязанность приостанавливать некоторые денежные переводы. Например, если до транзакции человек продолжительное время беседовал по телефону или ему поступали подозрительные сообщения от третьих лиц.