Российские банки начнут приостанавливать некоторые переводы

ЦБ РФ: банки с 25 июля будут обязаны приостанавливать переводы по ряду причин

С 25 июля российские банки будут обязаны приостанавливать некоторые переводы на два дня. Делать это будут, если информация о получателе денег содержится в базе данных ЦБ РФ о случаях и попытках мошеннических операций. О соответствующих изменениях законодательства напомнили в пресс-службе регулятора.

«В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней», — указали в Банке России.

Там отметили, что переводы начнут приостанавливать даже в том случае, когда клиент настаивает на нем или пытается совершить его повторно во время периода охлаждения. Если же спустя два дня клиент все-таки решит провести его на этот же подозрительный счет, банк исполнит такое поручение и финансовую ответственность нести не будет.

Помимо этого, банки при наличии соответствующих признаков будут приостанавливать переводы, предупреждая, что платеж может быть предназначен злоумышленникам.

Ранее стало известно, что в базе данных ЦБ насчитывается тысячи мошеннических счетов дропперов, обналичивающих похищенные деньги — в ближайшее время они столкнутся с блокировкой. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, помимо школьников и студентов, рискуют быть вовлеченными в такую деятельность по выводу и обналичиванию средств, полученных преступным путем, закредитованные и безработные россияне.