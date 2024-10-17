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21:04, 17 октября 2024Мир

Нетаньяху заявил о «начале последнего дня» ХАМАС

Нетаньяху: уничтожение лидера ХАМАС ознаменует «начало последнего дня» движения
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Уничтожение лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвара ознаменует «начало последнего дня» группировки. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает агентство Reuters.

«Сегодня мы свели счеты. Сегодня злу нанесен удар, но наша задача все еще не выполнена», — рассказал глава правительства.

При этом Нетаньяху напрямую обратился к семьям заложников. В своем видеообращении он заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет работать в «полную силу» над возвращением похищенных домой.

Ранее израильская государственная телерадиокомпания Kan заявила, что источник в израильской системе безопасности подтвердил ликвидацию главы радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа.

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      Максим Габриелян
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