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16:33, 17 октября 2024Мир

В Израиле подтвердили ликвидацию главы ХАМАС Синвара в Газе

Kan: ликвидацию главы ХАМАС Синвара в Газе подтвердили в Израиле

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Источник в израильской системе безопасности подтвердил ликвидацию главы радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газе. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Kan.

«Источник в системе безопасности сообщил сегодня, что лидер ХАМАС Яхья Синвар ликвидирован», — говорится в заявлении.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о возможной ликвидации Синвара в результате операции в секторе Газа. Израильские военные уточнили, что на данный момент проверяют данную информацию.

В конце сентября 2024 года Израиль уже заявлял о проверке данных о возможной ликвидации Синвара. Однако в ночь с 7 на 8 октября глава движения вышел на связь после долгого молчания.

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