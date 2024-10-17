Невеста потребовала не пускать сестру на свадьбу из-за одного нарушенного ею правила

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как сестра проигнорировала ее требование и была выгнана со свадьбы. Большинство комментаторов поддержали ее решение.

Автор поста написала, что недавно вышла замуж. «Это должен был быть самый счастливый день в моей жизни. Моя сестра, с которой у меня сложные отношения, решила проверить меня самым худшим из возможных способов», — отметила она.

Несколько месяцев назад, по словам героини истории, она отправила всем гостям дресс-код торжества. «Никто не должен был надевать белое, кроме меня. Моя сестра обвинила меня в том, что я не уверена в себе, и заявила, что никого не волнуют эти традиции. Я сказала, что независимо от всего она должна уважать мое желание», — возмутилась рассказчица.

В итоге на свадьбу сестра невесты пришла в белом кружевном платье длиной до пола. По словам рассказчицы, оно было похоже на свадебное. Позднее сестра заявила, что ее платье не такое уж и белое и что эти формальности никого не волнуют. В ответ рассказчица выгнала сестру и заявила, что ей не рады на мероприятии, если она не поменяет наряд.

«Я сказала не впускать ее обратно, пока она не переоденется. Она так и не вернулась и теперь она говорит всем, что я испортила наши отношения навсегда», — рассказала героиня истории. По ее словам, родители злятся на нее из-за ее решения.

В комментариях под постом пользователи раскритиковали поведение сестры автора и поддержали героиню истории. По их мнению, девушка пыталась таким образом привлечь внимание к себе на чужом празднике.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как из-за одного поступка шафера выгнал его со свадьбы. Парень уточнил, что он некорректно повел себя во время выступления.