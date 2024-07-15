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08:00, 15 июля 2024Интернет и СМИ

Жених выгнал лучшего друга со свадьбы из-за неожиданного выступления на торжестве

Фото: Samantha Gades / Unsplash

Пользователь Reddit выгнал шафера со свадьбы из-за его неожиданного выступления на торжестве. Мужчина решил сделать предложение девушке на празднике лучшего друга.

Автор поста написал, что они с невестой много месяцев планировали свадьбу. По его словам, шафером он назначил своего самого близкого друга по имени Джон. «Церемония была прекрасной, а прием был еще лучше. Все шло гладко до выступления Джона», — отметил герой истории.

Жених рассказал, что свою речь Джон начал с шуток и искренних историй, которые всем нравились, а затем внезапно обратился к своей возлюбленной и начал говорить об их отношениях. «Он встал на одно колено и сделал ей предложение во время моей свадьбы», — возмутился автор истории.

Рассказчик написал, что партнерша его шафера ответила согласием на предложение руки и сердца, после чего все начали аплодировать паре. «Мне казалось, что мой особенный день был испорчен. Вместо того, чтобы праздновать наше бракосочетание, все были сосредоточены на помолвке Джона», — пожаловался автор и добавил, что решил выгнать шафера с торжества.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, что услышал от жены обидную фразу и стал задумываться о разводе после восьми лет брака. Многие комментаторы посоветовали ему не торопиться расторгать брак.

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      Олег Давыдов
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