Нидерланды выделят 271 миллион евро на боеприпасы для Украины

Премьер Схоф: Нидерланды выделят 271 миллион евро на поставку боеприпасов Киеву

Нидерланды выделят 271 миллион евро на поставку боеприпасов Киеву. Об этом сообщил премьер-министр страны Дик Схоф в социальной сети Х.

«Мы будем поставлять больше артиллерийских снарядов крупного калибра. Нидерланды выделят на эти цели 271 миллион евро», — сообщил премьер.

Схоф отметил, что его страна «делает хороший шаг», увеличивая поставки боеприпасов Украине. Он добавил, что Нидерланды действуют в рамках проекта по отправке снарядов, который был инициирован совместно с Данией и Чехией. Премьер также призвал Европу нарастить масштабы производства вооружений.

11 октября канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал выделение 600 миллионов евро на военную помощь Украине.