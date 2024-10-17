Российские Райффайзенбанк и UniCredit оказалось невозможно продать

Bloomberg: на российские «дочки» Raiffeisen и UniCredit не осталось покупателей

Продажа дочерних банков австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) и итальянского UniCredit в России выглядит практически невозможной, потому что в сложившихся на конец 2024 года условиях покупателей на них нет ни внутри страны, ни за рубежом. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.

Собеседники агентства утверждают, что российские власти одобрят продажу Райффайзенбанк и UniCredit только компании, которой не грозит немедленное включение в санкционные списки западных стран. Однако в России таких претендентов нет, а представить себе иностранного покупателя, который согласится повесить на себя столь токсичный актив, невозможно.

При этом мотивацию правительства объясняют практической стороной вопроса. Если банки утратят доступ к международной системе обмена финансовыми сообщениями SWIFT, то у России останется всего один банк приема платежей в евро — Газпромбанк.

По данным издания, покупка Райффайзенбанка в 2023 году интересовала инвестиционный фонд из Абу-Даби Mubadala Investment, но после оценки вероятной реакции США он отказался от сделки. При этом сделку даже успел одобрить Банк России.

В материале отмечается, что банки оказались между молотом и наковальней. Схема, которая устроит Россию, выглядит неприемлемой для Запада, и наоборот. Таким образом, не исключено, что материнская компания не сможет получить никакой выгоды от работы своего бизнеса в России, потому что вывести деньги за пределы страны не получится. На этот случай UniCredit уже создал соответствующие резервы, которые компенсируют полную потерю бизнеса.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов подтвердил изменение условий для уходящих из России компаний. Теперь они смогут вывести из страны не более пяти процентов от рыночной стоимости актива. Взнос в бюджет вырос с 15 до 35 процентов, а обязательный дисконт для покупателя — до 60 процентов.