Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:09, 17 октября 2024Экономика

Российские Райффайзенбанк и UniCredit оказалось невозможно продать

Bloomberg: на российские «дочки» Raiffeisen и UniCredit не осталось покупателей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Продажа дочерних банков австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) и итальянского UniCredit в России выглядит практически невозможной, потому что в сложившихся на конец 2024 года условиях покупателей на них нет ни внутри страны, ни за рубежом. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.

Собеседники агентства утверждают, что российские власти одобрят продажу Райффайзенбанк и UniCredit только компании, которой не грозит немедленное включение в санкционные списки западных стран. Однако в России таких претендентов нет, а представить себе иностранного покупателя, который согласится повесить на себя столь токсичный актив, невозможно.

При этом мотивацию правительства объясняют практической стороной вопроса. Если банки утратят доступ к международной системе обмена финансовыми сообщениями SWIFT, то у России останется всего один банк приема платежей в евро — Газпромбанк.

По данным издания, покупка Райффайзенбанка в 2023 году интересовала инвестиционный фонд из Абу-Даби Mubadala Investment, но после оценки вероятной реакции США он отказался от сделки. При этом сделку даже успел одобрить Банк России.

В материале отмечается, что банки оказались между молотом и наковальней. Схема, которая устроит Россию, выглядит неприемлемой для Запада, и наоборот. Таким образом, не исключено, что материнская компания не сможет получить никакой выгоды от работы своего бизнеса в России, потому что вывести деньги за пределы страны не получится. На этот случай UniCredit уже создал соответствующие резервы, которые компенсируют полную потерю бизнеса.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов подтвердил изменение условий для уходящих из России компаний. Теперь они смогут вывести из страны не более пяти процентов от рыночной стоимости актива. Взнос в бюджет вырос с 15 до 35 процентов, а обязательный дисконт для покупателя — до 60 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России может окружить крупную группировку ВСУ под Курском. В «котле» рискуют оказаться тысячи солдат

      В Кремле понадеялись на предметный диалог с Германией по Украине

      Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста мира

      Некоторым банкам запретят начислять проценты по кредитам

      Минобороны показало кадры авиабомбардировки в Курской области

      VK запустила первую в России масштабную премию для любителей готовить

      Деревня под Петербургом оказалась под угрозой сноса после инцидента с инспекторами ДПС

      Стало известно о принятом по десяткам вагнеровцев с русскими фамилиями решении

      Зеленский попросил передать Украине замороженные активы России

      Полина Гагарина оспорила санкции против себя в Суде Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше